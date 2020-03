Nach dem LASK-Debakel: "Wir sorgen uns, was passiert"

"Es war nicht optimal"

Dass 0:5 also bitter, Ismael fand aber auch positive Punkte: "Allein schon, dass wir so weit gekommen sind. Wir hatten zwei Verletzte und zwei Gesperrte, mussten alles umändern, haben ohne Zuschauer gespielt. Manchester United ist eben eine gewaltige Herausfordrung. Es war eine neuer Erfahrung für uns alle. Man kann die Frage in den Raum stellen, ob wir ein Geisterspiel wollen, ob das nicht eine halbherzige Vorgehensweise war. Wir waren konzentriert, aber wir haben auch alle Familien und sorgen uns, was passiert. Es war nicht optimal, um in so ein Spiel mit Freude zu gehen. Am Ende ist es einfach schade."