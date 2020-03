Gespenstisch: Wie das Leerspiel des LASK zum Lehrspiel wurde

In jedem Fall ist der Abend ein historischer. Die Linzer Gugl wird möglicherweise für längere Zeit Schauplatz des letzten bedeutenden Fußballspiels eines österreichischen Klubs bleiben.

Hilfesuchend wendet sich der Stadionsprecher kurz vor dem Anpfiff an all jene, die weitverstreut in den Wohnzimmern sitzen und ihn vielleicht hören können: „Schreit’s einmal, das hilft uns.“ Ein Kind im spärlich besetzten Sektor der VIPs schreit „Mama“ und am Rande des Stadions hat sich eine kleine Fan-Gruppe zum Abschießen eines Feuerwerks entschlossen.

Es regnet in Strömen als sich die Mannschaften gegenüberstehen. Ein Moment des Gedenkens für Heribert Trubrig, kürzlich verstorbenes Mitglied jener Mannschaft, die vor 55 Jahren den einzigen Meistertitel für den LASK gewonnen hatte. Alles passt jetzt ins traurige Drehbuch dieses Spiels, das in den letzten Tagen von Weiß auf Schwarz umgeschrieben werden musste.