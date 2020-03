Das Coronavirus stoppen: Was wir von Taiwan und China lernen können

Überall wird Fieber gemessen

In Taiwan hat man auf die Selbstbeherrschung der Bürger gesetzt. Mit Erfolg: Die Insel hat aus dem SARS-Ausbruch im Jahr 2003 gelernt, bei dem 73 Menschen starben. „Wir haben damals einen hohen Preis bezahlt“, sagt die Taiwanesin Lin, die in Wien lebt. „Darum werden bei uns extreme Maßnahmen gesetzt: In jedem Restaurant wird Fieber gemessen, wer mehr als 37 Grad hat, darf nicht rein.“ Dazu müssen Eltern die Temperatur ihrer Kinder messen und an die Schulen übermitteln; auch auf allen Airports werden Fieberscans durchgeführt.

Massenkontrollen

Taiwan hat freilich einen massiven Vorteil. Es ist eine Insel, und da lässt es sich leicht kontrollieren, wer einreisen darf und wer nicht. Derzeit wird etwa die Reisehistorie jedes Passagiers aufgezeichnet; wer in einem Risikogebiet war, muss ohnehin 14 Tage in Quarantäne. Dort wacht dann, ähnlich wie in China, das Auge des Staates über den Bürger: Per staatlichem Handy werden Bewegungen der Personen in Quarantäne aufgezeichnet und Gesundheitsdaten übermittelt. Wer sich daran nicht hält, zahlt: 10.000 Dollar Strafe setzte es etwa für einen Mann, der nach einem Wuhan-Besuch an einer Party teilnahm, berichtet NBC.