Coronavirus: Erster Todesfall in Österreich

Aus Salzburg wurden am Donnerstag vier neue Fälle gemeldet. Die waren bei den in der Früh vermeldeten 302 österreichweiten Fällen noch nicht dabei. Es handelt sich um drei Männer im Pinzgau (45, 43, 42) und eine Frau (33) in der Stadt Salzburg. Der 45-jährige Mann ist Teil jener neunköpfigen britischen Reisegruppe, von denen bereits vier Mitglieder erkrankt sind und die sich seit Tagen in einer leerstehenden Pension in Quarantäne befindet. Insgesamt gibt es in Salzburg nun 17 Fälle.