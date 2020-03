Skispringer Stefan Kraft ist vorzeitig Gesamtweltcupsieger

"Er war über die letzten Jahre sicher der konstanteste Springer", lobt auch ÖSV-Direktor Mario Stecher. Das Geheimnis seines Erfolges? "Seine Abfahrtshocke ist wie aus dem Bilderbuch", erklärt Stecher, "und er hat einen Basissprung, der einfach auf jeder Schanze und bei allen Verhältnissen funktioniert."

Skiflug-WM vor Absage

Auch beim Skifliegen, wie nicht zuletzt sein Heimsieg im Februar am Kulm beweist. Ob Stefan Kraft in dieser Saison noch einmal abheben darf, ist mehr als unwahrscheinlich. Die für kommende Woche (19. bis 22. März) geplante Skiflug-WM in Planica (SLO) steht vor der Absage. "Wenn wir uns ansehen, was in der Welt passiert, muss man sagen, dass die Skiflug-WM zu einhundert Prozent abgesagt wird", erklärte Primoz Finzgar, Generalsekretär des Organisationskomitees von Planica, gegenüber dem Fernsehsender 'RTV SLO'.