Rettung aus der Luft für den ÖSV

Am Ende kam es, wie es kommen musste. Nach allem, was in diesem Winter für den ÖSV schon schiefgelaufen ist, war es eigentlich nur logisch, dass nun auch noch der Super-G in Kvitfjell abgesagt wurde. In dieser verkorksten Saison war dem erfolgsverwöhnten Skiverband damit nicht einmal das kleinste Happy End in Form einer kleinen Kristallkugel vergönnt.