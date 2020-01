Skispringerin Eva Pinkelnig: "Es waren Anzeichen von Alzheimer da"

Karriere

Eva Pinkelnig (*27. Mai 1988 in Dornbirn) war in ihren Jugendjahren eine Skiläuferin. Erst im Alter von 24 Jahren sprang die Vorarlbergerin das erste Mal über eine Sprungschanze. Bis zu ihrem Weltcupdebüt 2014 in Lillehammer arbeitete Pinkelnig noch als Erzieherin. Heute ist sie Heeressport-Athletin.



Erfolge

Pinkelnig behauptete sich rasch im Weltcup. In ihrer ersten Saison wurde sie bei der WM in Falun gleich Achte. In den letzten beiden Wintern nahm ihre Karriere richtig Fahrt auf: Bei der Heim-WM in Seefeld holte sie mit dem Team zwei Silbermedaillen. In diesem Winter feierte Pinkelnig drei Weltcupsiege.