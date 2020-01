Peter Schröcksnadel: "Sport hat in Österreich keine Lobby"

Wie muss aus Ihrer Sicht die Übergabe ablaufen?

Es muss auf alle Fälle so laufen, dass es auch nach mir weiter funktioniert. Es werden sicher auch einige sagen: ,Gott sei Dank ist der jetzt weg.‘ Damit kann ich aber leben. So lange die Athleten so etwas nicht sagen, und das tun sie nicht, ist mir das völlig egal. Was mir aber schon ein Anliegen ist: Der Skiverband muss finanziell unabhängig bleiben. Und wir müssen auch in Zukunft den Nationencup gewinnen.