ATX verliert stark, DAX rutscht unter 10.000 Punkte

An der Wall Street gab es bereits am Vorabend schwere Verluste zu sehen, mit einem beachtlichen Minus von fast sechs Prozent beim Dow Jones. Bereits am Montag hatte der weltbekannteste Börsenindex den stärksten Rückgang seit der Finanzkrise im Jahr 2008 hinnehmen müssen.

Angst und Schrecken

Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag weiter abgesackt und erstmals seit Sommer 2016 unter 10.000 Punkte gefallen. Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten 5,5 Prozent schwächer bei 9862 Zählern und damit auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2016.

Die Einreiseverbote für Europäer, die US-Präsident Donald Trump am Mittwoch im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie verhängt hatte, versetzten Anleger in Angst und Schrecken. „Die Aktienmärkte bleiben im Panikmodus“, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.Die Europäische Zentralbank dürfte am Nachmittag über ein Hilfspaket zur Stützung der Konjunktur berichten.