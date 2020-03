Corona: ORF bringt kommende Woche Schulprogramm

Der ORF übernehme damit Verantwortung für die jüngere Zielgruppe, sagte ORF-1-Channelmanagerin Mag. Lisa Totzauer : „Der ORF ist Teil der Gesellschaft und gerade in Ausnahmesituationen ein verlässlicher Partner und eine Konstante, auf die sich die Zuschauerinnen und Zuschauer verlassen können." Mit der "ORF-1-Freistunde" will man die chüler zuhause zielgruppengerecht und auf Augenhöhe informieren. "Es ist aber auch wichtig die gesetzten Maßnahmen zu erklären – denn nur was wir verstehen, können wir auch umsetzen.“