Tom Hanks und Ehefrau Rita Wilson an Coronavirus erkrankt

Warner Bros. sprach in einer Mitteilung von einem positiven Covid-19-Test am Set des Films in Australien, wie das US-Branchenblatt "Deadline.com" berichtete. Man würde nun alle Personen, die möglicherweise in Kontakt kamen, überprüfen.

Sängerin und Schauspielerin Rita Wilson, die als Produzentin Hitkomödien wie " My Big Fat Greek Wedding" und "Mamma Mia!" auf die Leinwand brachte, hatte in den letzten Tagen in Australien mehrere Auftritte. Auch Instagram postete sie Fotos und Videos von verschiedenen Events, darunter in der Oper von Sydney.

Hanks hatte im Jänner bei der Vergabe der Golden Globes den Cecil B. DeMille-Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhalten. Mit seiner Nebenrolle in dem Film "Der wunderbare Mr. Rogers" war er im Februar im Oscar-Rennen.