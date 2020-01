Tom Hanks bedankt sich bei 5 Kindern, obwohl er nur 4 hat

"Ein Mann ist gesegnet, wenn seine Familie so vor ihm sitzt", so Hanks mit Blick auf seine im Publikum anwesende Familie. "Mit einer Ehefrau, die auf jede Art fantastisch ist und mir gezeigt hat, was Liebe ist. Mit fünf Kindern, die tapferer, stärker und weiser sind, als es ihr alter Vater ist". Seine Famile habe stets zu ihm gehalten, obwohl er oft mehrere Monate am Stück nicht da war: "Ich könnte sonst nicht hier stehen", so der sichtlich gerührte Hanks. "Ich kann ihnen nicht sagen, wie viel mir ihre Liebe bedeutet."