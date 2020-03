Ausbreitung des Coronavirus: Fünf unbequeme Wahrheiten

4. Grenzen können nicht lückenlos kontrolliert werden

Was mit stichprobenartigem Fiebermessen begann, entwickelte sich rasch zur kompletten Grenzschließung am Brenner. Italiener dürfen nur noch mit Gesundheitszertifikat einreisen, Österreicher müssen sofort für zwei Wochen in Quarantäne. Zumindest in der Theorie. In der Praxis zeigten sich prompt Probleme: Dutzende Reisende strandeten, weil aus Italien (unkoordiniert) Züge Richtung Österreich fuhren, die an der Grenze gestoppt werden mussten. Die Polizei hatte Mühe, die Weiterreise der Österreicher zu organisieren. Und: Dass diese wirklich direkt in die Heimquarantäne fahren, kann gar nicht sichergestellt werden.

Wer unbedingt ins Land will, kann das zudem per Flugzeug tun: Bis heute kann man problemlos und unkontrolliert aus „sicheren“ Städten nach Österreich reisen. Außerdem grenzt Österreich an sieben weitere Länder, in denen es Infizierte gibt. Wollte man sicherstellen, dass das Virus nicht mehr ins Land kommt, bliebe nur die komplette Sperre des Verkehrs. Das wird nicht passieren.