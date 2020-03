Chaos am Brenner: Zugreisende stranden bei Corona-Grenzkontrolle

Wer seit Mittwochmittag von Italien nach Österreich einreisen will, braucht ein maximal vier Tage altes Gesundheitsattest, das ihm bestätigt, nicht infiziert zu sein. Auch die Durchreise ist gestattet, aber eben nur im Fahrzeug. Österreicher sind verpflichtet, sich in eine vierzehntägige Quarantäne zu begeben. Doch auch sie müssen von der Grenze in einem Fahrzeug in ihren Heimatort.