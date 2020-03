Corona: Wer passt auf mein Kind auf, wenn die Schule geschlossen ist?

Am Dienstag hat die Bundesregierung massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Österreich bekanntgegeben, die die Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollen. So werden Freiluft-Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern und Hallen-Events mit über 100 Gästen bis Anfang April untersagt. Zudem würden ab kommendem Montag keine Lehrveranstaltungen an Universitäten und Fachhochschulen mehr abgehalten, der Lehrbetrieb solle "soweit möglich" online fortgesetzt werden. Auch an Schulen stehen Einschränkungen bevor, diese müssen aber erst vorbereitet werden.

Kann man zur Betreuung seiner Kinder von der Arbeit fernbleiben, wenn der Kindergarten oder die Schule aufgrund behördlicher Maßnahmen gesperrt sind?

Laut Auskunft des Sozialministeriums ist das dann zu bejahen, wenn und solange die Betreuung des Kindes vor allem aufgrund seines Alters notwendig ist. Dann ist der Arbeitnehmer aufgrund seiner familiären Verpflichtung berechtigt, von der Arbeit fernzubleiben.

Hat man in so einem Fall weiterhin Anspruch auf Gehalt?

Es besteht ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Ausmaß einer kurzen Zeit, beziehungsweise für die Dauer der behördlich angeordneten Quarantäne.