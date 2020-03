Coronavirus-Maßnahmen: Der Vier-Punkte-Plan im Detail

Einreisestopp aus Italien

Am Dienstag kündigte die Regierung einen Einreisestopp für Menschen aus Italien an. Sie dürfen die Grenze nur passieren, wenn sie ein ärztliches Attest bei sich führen – oder sie müssen damit rechnen, 14 Tage in Quarantäne genommen zu werden. Eine Durchreise ist zwar möglich, allerdings nur, wenn die Reisenden keinen Zwischenstopp in Österreich einlegen. Auch die Flüge und Züge aus Italien sollen laut Innenminister Karl Nehammer ( ÖVP) eingestellt werden. Der Güterverkehr bleibt aufrecht, beim Personal werden aber Gesundheitschecks durchgeführt.

Jene Österreicher, die sich derzeit noch in Italien befinden, werden aufgerufen, nach Hause zu fahren. Sie dürfen auch weiterhin einreisen, müssen jedoch danach für zwei Wochen in Heimquarantäne. Derzeit wird die Heimholung der Betroffenen organisiert. Wer etwa mit dem Auto unterwegs ist, soll unverzüglich zurückfahren.

Für jene, die nicht selbstständig nach Österreich reisen können, wird ein Heimtransport organisiert. Das kann entweder ein Flug von Rom oder Venedig sein oder eine Busfahrt von Norditalien. Betroffene müssen jedoch mit einer Kostenbeteiligung rechnen.

Warum diese Maßnahme?

Zahlreiche Krankheitsfälle in Österreich wurden bei Italien-Rückkehrern verzeichnet. Das heißt, die Menschen hatten sich in der Krisenregion – wo am Dienstag 9.197 Infizierte und 463 Todesfälle offiziell bekannt waren – infiziert. Mit der drastischen Maßnahme soll also die Einschleppung des Virus aus Italien unterbunden werden.