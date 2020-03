Und was heißt das jetzt konkret? Die wichtigsten Fragen in der Corona-Krise

Wie wirkt sich der Erlass auf die Glaubensgemeinschaften aus?

Katholische Gottesdienste in geschlossenen Räumen werden künftig nicht mit mehr als 100 Personen gefeiert, für Feldmessen gilt das Limit von 500 Personen. Der Wiener Stephansdom stellte zudem bis auf Weiteres den Tourismusbetrieb ein. Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich hat angekündigt, dass ab Freitag bis vorerst 1. April keine Freitagsgebete in Moscheen abgehalten werden dürfen. Dies gilt auch für kleine Gebetshäuser.

Darf ich von zu Hause aus arbeiten, also Homeoffice machen, auch wenn mein Arbeitgeber das nicht will?

Einseitig ist die Entscheidung nicht möglich, denn beide Seiten sind an den Arbeitsvertrag gebunden. Wenn am Arbeitsplatz keine konkrete Ansteckungsgefahr besteht, kann der Arbeitgeber sich gegen Homeoffice aussprechen und weiterhin die Präsenz vor Ort verlangen.

Sind Firmenchefs haftbar, wenn sie keine Vorsorgemaßnahmen am Arbeitsplatz treffen?

Der Arbeitgeber haftet durch seine Entgeltfortzahlungspflicht im Krankheitsfall für die Mitarbeiter. Er ist aber nicht verpflichtet, behördlichen Empfehlungen, wie der Bereitstellung von Desinfektionsmittel, nachzukommen. Damit handelt er aber zumindest aus finanzieller Sicht auf eigenes Risiko.