Coronavirus: So reagieren Österreichs Nachbarländer

Deutschland: Mit ersten Nachweisen in Sachsen-Anhalt sind nun alle Bundesländer in Deutschland vom Coronavirus betroffen. Am Montag wurden die ersten beiden Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus bekannt - beide Menschen stammten aus Nordrhein-Westfalen. Unter anderem hat die bayerische Regierung Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen zunächst bis Karfreitag untersagt.

Liechtenstein: Im kleinen Fürstentum sind Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen bis mindestens 15. März verboten.

Schweiz: Es wurden unterschiedliche Maßnahmen getroffen, um eine Verbreitung des Virus einzudämmen. Wer sich infiziert hat, muss mindestens zehn Tage in Isolation bleiben. Den Erkrankten sehr nahe stehende Personen müssen für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Tickets für Busfahrten werden Medien zufolge etwa nur noch am Automaten oder online verkauft, bei Starbucks werden keine mitgebrachten Mehrweg-Kaffeebecher mehr befüllt. Im Tessin wurde u. a. ein Besuchsverbot für Spitäler und Pflegeheime verhängt.