Arzt: Coronavirus "ein Tsunami, der uns überwältigt hat"

Am Freitag ist dem Chirurgen Daniele Macchini aus dem norditalienischen Bergamo der Kragen geplatzt. Auf Facebook schrieb er über die dramatischen Zustände in seinem Krankenhaus "Humanitas Gavazzeni" und kritisiert zugleich jene Leute, die über die Einschränkungen des öffentlichen Lebens klagen oder die Vorgaben der Regierung ignorieren. Der Appell des Arztes ist bisher rund 35.000 Mal auf Facebook geteilt worden.

Macchini fordert eindringlich, das Coronavirus ernstzunehmen. Es sei keineswegs beruhigend, dass der schwere Verlauf hauptsächlich ältere Menschen mit anderen Vorerkrankungen treffe. So seien ältere Menschen erstens die größte Bevölkerungsgruppe in Italien - und zweitens nicht die einzig betroffene. "Ich versichere Ihnen, wenn Sie junge Menschen sehen, die auf der Intensivstation landen, intubiert, (…) oder schlimmer, am ECMO angeschlossen (einer Maschine für die schlimmsten Fälle, die das Blut extrahiert, es wieder mit Sauerstoff versorgt und es dem Körper zurückgibt und auf den Organismus wartet, bis er hoffentlich die Lungen heilt) - wenn Sie das sehen, ist Ihre Ruhe angesichts Ihres eigenen, jungen Alters vorbei."

Macchini gehe es in seinem Posting vor allem darum, den Menschen die reale Gefahr durch das Coronavirus klarzumachen - insbesondere den Menschen, die in sozialen Medien immer noch stolz zur Schau stellen, keine Angst zu haben, oder sogar dagegen protestieren, dass sie sich nun in ihrem Alltag einschränken müssen.

Es gibt keine Chirurgen oder Orthopäden mehr, nur Ärzte

Die Lage in seinem Spital in Bergamo sei durch das Coronavirus so, schreibt Macchini: "Es gibt keine Chirurgen, Urologen, Orthopäden mehr, wir sind nur Ärzte, die plötzlich Teil eines einzigen Teams werden, um diesem Tsunami zu begegnen, der uns überwältigt hat."

Vor mehr als einer Woche sei im "Humanitas Gavazzeni" eine komplette Reorganisation erfolgt. Stationen und Gänge hätten sich geleert, und Container seien vor der Notaufnahme aufgestellt worden, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus unter den Patienten zu vermeiden.

Die Ärzte hätten damals auf einen Krieg gewartet, "der noch nicht begonnen hatte und von dem viele (einschließlich mir) nicht so sicher waren, ob er jemals so wild kommen würde".

Und dann sei er eben explodiert, der Krieg. "Einer nach dem anderen kommen die unglücklichen Armen in die Notaufnahme. Sie haben alles andere als die Komplikationen einer Grippe. Hören wir auf zu sagen, dass es eine schlimme Grippe ist", schreibt Macchini.

"Können es nicht mehr ertragen"

"In den zwei Jahren hier habe ich erfahren, dass die Menschen in Bergamo nicht wegen nichts in die Notaufnahme kommen. Auch diesmal haben sie es gut gemacht. Sie sind allen Hinweisen gefolgt: eine Woche oder zehn Tage zu Hause mit Fieber, ohne rauszugehen und eine Ansteckung von anderen zu riskieren. Aber jetzt können sie es nicht mehr ertragen. Sie atmen nicht genug, sie brauchen Sauerstoff."