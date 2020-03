Coronavirus: Universitäten stellen auf Homelearning um, Schulschließungen werden vorbereitet

Wegen des neuartigen Coronavirus wird das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York für Besucher geschlossen. „Alle geführten Touren werden zeitweise bis auf Weiteres ausgesetzt und der Komplex wird für die Öffentlichkeit geschlossen“, heißt es in einer Mail an UN-Mitarbeiter vom Montagabend (Ortszeit), die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Beschränkungen, die nicht für permanente Angestellte und Teilnehmer an Veranstaltungen im Gebäude gelten, sollen noch Dienstagabend in Kraft treten.

In dem weltbekannten 39-stöckigen Gebäude in Manhattan arbeiten Tausende Diplomaten und andere Angestellte der Vereinten Nationen. Der Komplex am East River beherbergt auch die UN-Generalversammlung mit 193 angehörigen Ländern der Welt sowie den UN-Sicherheitsrat.