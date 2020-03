Coronavirus: Sobotka spricht von "einzigartigem Ereignis"

Am Sonntag um 9.00 findet die zweite und dritte Lesung und der Beschluss der Gesetze statt, dann auch mit ausführlicher Debatte. Wie bei einer Dringlichen Anfrage bekommen dabei alle Fraktionen gleich viel Redezeit, so Sobotka. Dies deshalb, um den Eindruck eines raschen Durchwinkens zu vermeiden. Um 13.30 tagt in der Folge der Bundesrat.