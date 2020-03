Quarantäne in St. Anton: "Es herrschte Panik pur"

Im Paznauntal und in St. Anton am Arlberg ist es am Samstagmittag untypisch ruhig. Der Skilift steht still und auch die Sportgeschäfte haben geschlossen.

„Der Ort wirkt wie ausgestorben“, sagt Helmut Mall, Bürgermeister von St. Anton.

Viele der Winterurlauber sind am Freitag abgereist, nachdem die Bundesregierung am Freitag um 14.00 Uhr bei einer Pressekonferenz verkündet hatte, dass die betroffenen Orte wegen des sich rasch ausbreitenden Coronavirus unter Quarantäne gestellt werden.