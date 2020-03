Kurz zum Coronavirus: "Sehr harte Einschränkungen in drei Bereichen"

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, leitet die Bundesregierung weitere Maßnahmen ein. Konkret geht es um "sehr harte" Einschränkungen in drei Bereichen, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) erklärte.

1. Soziales Leben auf ein Minimum reduzieren

Unternehmer werden aufgerufen ihren Mitarbeiter Teleworking zu ermöglichen. Restaurants, Cafés un Bars dürfen nur mehr bis 15.00 Uhr geöffnet haben. Geschäfte, die nicht für die Aufrechterhaltung der Grundversorgung notwendig sind, werden vorübergehend geschlossen. Offen bleiben hingegen Supermärkte, Drogerien, Apotheken, Tankstellen und Banken. Auch Zustelldienste dürfen weiterhin Essen liefern. "Dass es vorzeitig zu einer Verbesserung der Situationen kommt, diese Hoffnung dürfen wir uns nicht machen", sagte Kurz.

2. Umgang mit Nachbarländern

Aufgrund der rasanten Ausbreitung des Virus in den Nachbarländern wird es auch hier zu Einschränkungen kommen. So führt Österreich etwa Grenzkontrollen zur Schweiz und zu Liechtenstein ein. Auch der Flugverkehr nach Frankreich, Spanien und die Schweiz wird eingestellt.

3. Besonders betroffene Gebiete

Wegen der starken Ausbreitung des Virus in einigen Bundesländern, vor allem in Tirol, werden das Paznauntal sowie St. Anton am Arlberg für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt und das Gebiet isoliert. Ausländer dürfen ausreisen, werden aber aufgefordert, keine Zwischenstopps einzulegen. Der Arlbergtunnel bleibt geöffnet. Österreicher, die sich in dieser Gegend befinden, werden für zwei Wochen in häusliche Quarantäne gestellt.