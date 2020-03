Kurz o Koronavirusu: "Veoma jaka ograničenja na tri polja"

Vlasti Republike Austrije će poduzeti nove mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje koronavirusa. Tu se konkretno radi o "veoma strogim" ograničenjima na tri polja, rekao je kancelar Sebastian Kurz ( ÖVP)

1. Socijalni život svesti na minimum

Poslodavci se pozivaju da svojim radnicima omoguće rad od kuće. Restorani, kafići kao i barovi smiju biti otvoreni samo do 15 h. Prodavnice koje nisu neophodne za zadovoljavanje osnovnih potreba će privremeno biti zatvorene. Supermarketi, drogerije, apoteke, benzincke pumpe, trafike kao i banke će nastaviti da rade kao i do sada. Isto važi i za dostavljače, koji će i dalje kupce snabdijevati hranom. "Ne smijemo se nadati da će prijevremeno doći do poboljšanja situacije", naglasio je Kurz.

2. Odnos prema susjednim zemljama

Zbog razantnog porasta broja inficiranih koronavirusom u susjednim zemljama i na ovom polju će doći do ograničenja. Tako će Austrija uvesti granične kontrole sa Švicarskom i Lihtenštajnom. Avionski saobraćaj ka Francuskoj, Španiji i Švicarskoj će biti obustavljen. Razmjena roba neće biti obustavljena, a granica će ostati otvorena za one koji žive u susjednim zemljama, a rade u Austriji.

3. Posebno pogođene oblasti

Zbog velikog porasta broja oboljelih u pojedinim saveznim pokrajinama - prije svega Tirolu - Paznauntal i St. Anton am Arlberg će biti stavljeni u karantin, a navedena podrucja će biti izolirana. Strani državljani smiju napustiti zemlju, ali pod uslovom da se na povratku u svoju domovinu ne zadržavaju bespotrebno dugo na lokacijama u Austriji. Arlbergtunnel će ostati otvoren, a austrijski državljani koji se nalaze na ovom području moraju u kućni karantin.

"Mi smo u potpunosti svjesni da su mjere koje poduzimamo itekako stroge", rekao je Kurz na konferenciji za štampu koja je održana u Bundeskanzleramtu. "Ove mjere su ipak neophodne kako bi barem usporili širenje virusa u Austriji".