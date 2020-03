"Schockierend!" - Weltmeister Hamilton wählt drastische Worte

Während weltweit Sportveranstaltungen abgesagt werden, hält die Formel 1 an ihrem ersten Wochenende strikt am Fahrplan fest. Wie geplant wird die Saison am Sonntag (15. März) mit dem Grand Prix von Australien im Albert Park starten. Ein Ausschluss der Zuschauer wegen des Coronavirus steht vorerst nicht zur Diskussion, obwohl es mittlerweile auch im direkten Umfeld der Formel 1 mehrere Verdachtsfälle gibt (von denen sich allerdings bisher keiner bestätigt hat).

Harte Kritik

Ungewohnt ist, dass sich einige Fahrer nicht mehr an die üblichen PR-Floskeln der Formel 1 halten, allen voran Lewis Hamilton. Der 35-Jährige zeigte sich bei der Pressekonferenz in Melbourne "schockiert, dass wir hier alle gemeinsam in einem Raum sitzen. Die ganze Welt habe reagiert, sogar die NBA habe die Saison unterbrochen, "aber die Formel 1 macht weiter. Ich bin sehr besorgt und hoffe, dass die Fans sehr, sehr vorsichtig sind."