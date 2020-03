Formel-1-Start: Millionen Fans, aber ein einsamer Deutscher

In Zeiten der Staatskrise hofft Italien auf Ferrari. Das inoffizielle Nationalteam will die Landsleute beim Saisonauftakt der Formel 1 am Sonntag (6.10 Uhr MEZ) „zum Lächeln bringen“, wie Teamchef Mattia Binotto bei der Ankunft in Melbourne erwähnte. Kein leichtes Unterfangen für Sebastian Vettel und Co. Denn alle Rennjahre wieder gleicht der erste Grand Prix der Saison einer Reise ins Ungewisse. 20 Zahlen zum mit Spannung erwarteten Rennjahr 2020.

1 Deutscher ist mit Sebastian Vettel nur mehr am Start. 2011 stellte das Autoland noch sieben Piloten.