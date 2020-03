Coronavirus: Formel-1-Auftakt in Melbourne steht vor Absage

Alle anderen Corona-Tests im und um den Albert Park von Melbourne haben sich bisher nicht bestätigt. Doch der Rückzug von McLaren könnte den Stein ins Rollen bringen. Eine Absage des Rennens am Sonntag (6.10 MEZ) wird immer wahrscheinlicher.

Bereits auf unbestimmte Zeit verschoben wurde das Rennen Mitte April in China. Die Premiere in Vietnam Anfang April steht wohl ebenfalls vor der Absage. In Bahrain in gut einer Woche soll ohne Zuschauer gefahren werden.