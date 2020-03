Coronavirus: Deutscher Bundesligist in partieller Quarantäne

Am Freitagabend war der positive Coronavirus-Test bei Kilian öffentlich gemacht worden. Am Nachmittag hatte die Deutsche Fußball Liga ( DFL) dann die komplette Runde in den beiden höchsten Spielklassen abgesagt. Am Montag wollen die 36 Profiklubs auf ihrer Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main über das weitere Vorgehen beraten. Das DFL-Präsidium will den Klubs eine Aussetzung des Spielbetriebes bis einschließlich 2. April vorschlagen.