Coronavirus: Nach Gottesdienstsperre arbeitet ORF an Religionsformat

Der ORF entwickelt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Religions- und Glaubensgemeinschaften eine neue Religionssendung. Mit dem Format mit dem Titel " Feier.Stunde" soll den Bedürfnissen gläubiger Menschen nach Gottesdienstfeiern, Gebeten und religiöser Ansprache nachgekommen werden, kündigte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz laut Kathpress am Freitag an.

Die neue Sendung wird in ORF III, auf der ORF-TVthek und auf religion.orf.at zu sehen sein. Bereits am Sonntag überträgt ORF III ab 10.00 Uhr einen katholischen Gottesdienst aus der Kirche des Wiener Priesterseminars. Wegen des Coronavirus wurden öffentliche Gottesdienste weitgehend ausgesetzt.