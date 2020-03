Coronavirus: Was man jetzt beim Buchen vom Urlaub wissen sollte

Von offizieller Seite gibt es aktuell übrigens nur eine partielle Reisewarnung für Italien – für die gesamte Lombardei sowie die Gemeinde Vò Euganeo in Venetien. In elf Gemeinden wurden von italienischen Behörden Ein- bzw. Ausreisesperren verhängt. Partielle Reisewarnungen aufgrund des Coronavirus gibt es zudem für Städte und Regionen in China, Südkorea, dem Iran und Israel.

Kann man problemlos stornieren?

Manchen vergeht derzeit schlicht die Reiselust, sie möchten den Urlaub abblasen. Das ist aus rechtlicher Sicht am kostenschonensten möglich, wenn man eine Pauschalreise gebucht hat. Unter anderem hat der Passagier ein kostenloses Rücktrittsrecht, wenn es am Urlaubsort erhebliche Risiken für die Gesundheit, also etwa die Gefahr eines Ausbruchs einer schweren Krankheit gibt. Als Beleg dafür gilt eine klare Reisewarnung des Außenministeriums, sie ist aber keine zwingende Voraussetzung.