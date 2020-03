Coronavirus: Warum Jüngere auch schwer erkranken können

Rauchen ist ein Risikofaktor für schwerere Verläufe. „Es gibt auch eine individuelle Empfindlichkeit“, die Reaktion des Immunsystems auf das Virus kann unterschiedlich ausfallen. „Es wird auch diskutiert, ob es einen Unterschied macht, wie stark ein Immunsystem bisher mit vorangegangenen Infektionen belastet war.“ Dass also die Antwort des Immunsystems auf das Virus schwächer ausfällt, wenn es schon in der Vergangenheit häufig mit Krankheitserregern konfrontiert war. Eine weitere These: Bei manchen Menschen könnte die Menge der Andockstellen auf der Oberfläche von Zellen, über die Viren in sie eindringen, geringer sein. Erwiesen ist das nicht.