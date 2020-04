Welche Spuren Antikörper im Immunsystem hinterlassen

Man untersucht Blutproben. Die am häufigsten verwendeten Tests nennt man ELISA-Tests: Ein Antikörper bindet sich an ein im Test enthaltenes Antigen. Durch ein Enzym kommt es zu einem Farbumschlag, der die Antikörperkonzentration anzeigt. Wichtig: Die Tests verfügen über eine bestimmte Sensitivität. Sie zeigt, wie hoch der Anteil an echten Infektionsfällen ist, die der Test identifiziert. Jeder Test hat weiters eine Spezifität. Sie beschreibt, wie oft er ein falsch-positives Ergebnis liefert.