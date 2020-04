Anschober: Antikörpertests ab Ende April in Hotspots wie Ischgl

Die Uni Innsbruck arbeitet gerade an einem Planungskonzept für den Coronakrisen-Hotspot Ischgl. Ende April sollen in der Region Tirols flächendeckende Antikörpertests starten, kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstagabend im ORF-"Report" an.

Bis dahin sollte die Qualität der Tests soweit stimmen, meinte Anschober. Zuletzt gab es ja Skepsis, wie zuverlässig sie wirklich sind. "Wir können keine Fehlergebnisse riskieren", sagte Anschober.