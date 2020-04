Studie mit "Wundermittel" endete für elf Menschen tödlich

US-Präsident Donald Trump lobte es in den höchsten Tönen - als Rettungsanker in der Not der Corona-Krise; auch Frankreichs "Wunderheiler" und oberster "Seuchenflüsterer" von Staatschef Emmanuel Macron, Didier Raoult, setzte auf das Anti-Malaria-Mittel Chloroquin im Kampf gegen das Virus. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ebenfalls. Letzterer ließ seine Spezialisten sofort ausrücken, um das Medikament an Corona-Patienten zu testen. Für elf Teilnehmer der Studie endete das Experiment tödlich, es wurde sofort abgebrochen.