Corona-Guru Raoult: Heilsbringer oder unduldsamer Provokateur?

Raoult ist zweifellos ein immenser Infektionsforscher. Der Spätberufene – er war in seiner Jugend Seemann in der Handelsmarine – ist für mehrere Entdeckungen ausgezeichnet worden, eine von ihm identifizierte Bakterie ist nach ihm benannt. Ein genialer Querdenker, der aber genau deswegen Kollegen oft nur als bornierte Neider wahrnimmt, und der sich grob verrennen kann. Immerhin hatte Raoult noch im Jänner behauptet: „Da sterben drei Chinesen, und die Welt gerät in Aufregung. Das Virus ist nicht so schlimm“.