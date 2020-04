5G ist schuld und Chlor trinken hilft: Die Corona-Verschwörungstheorien

Ursprung: Labor

Eine der ersten Verschwörungstheorien war die Behauptung, SARS-CoV-2 wäre in dem 2017 in Wuhan gegründeten, nationalen chinesischen Labor für Biosicherheit gezüchtet worden und von dort wahlweise entkommen oder absichtlich freigesetzt worden. In der zentralchinesischen Stadt hatte die Coronavirus-Pandemie ihren Ursprung genommen. Eine These, die zuletzt auch US-Präsident Donald Trump wieder ins Spiel brachte.