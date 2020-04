Trump: Coronavirus könnte aus einem Labor in China stammen

In der Frühphase der Coronavirus-Krise gehörte sie zu den vielen Verschwörungstheorien, die zügig in den Medien versenkt wurden: die These, dass der Erreger, der inzwischen weltweit über zwei Millionen Menschen infiziert und rund 140 000 getötet hat, nicht auf einem Fischmarkt im chinesischen Wuhan, auf dem auch Wildtiere verkauft wurden, vom Tier auf Menschen übergesprungen ist.

Sondern, dass der Erreger wahrscheinlich aus einem von zwei in unmittelbarer Nähe gelegenen staatlichen Labors stammt, in denen chinesische Wissenschaftler unter anderem mit finanzieller Förderung der USA mit eben jenen Coronaviren zu ansteckenden Krankheiten forschen.

Von absichtlichem Bioterrorismus bis zu einem Unfall, der auf laxe Sicherheitsvorkehrungen zurückgeht, reichten bis Februar die Spekulationen, die es in den USA jedoch nie in ernstgenommene Mainstream-Medien schafften. Das ist vorbei.

In dieser Woche meldete die Washington Post, dass die US-Botschaft in Peking bereits 2018 intern Alarm schlug, nachdem Emissäre die besagten Institute in Wuhan mehrfach besuchten und dabei teils haarsträubende Sicherheitslücken entdeckten. So habe es einen akuten Mangel an hinreichend qualifiziertem Personal gegeben.