Chinas Führung vertuschte Epidemie sechs Tage lang

Neue Dokumente die eine Recherche der Nachrichtenagentur AP nun hervorgebracht hat, beweisen diese Vertuschung, die vermutlich für Zehntausende zusätzliche Infektionen veranwortlich ist.

Festbankett für Zehntausende

Die Führung in Peking ließ in diesen Tagen nämlich nicht nur ein riesiges Festbankett für Zehntausende Menschen in Wuhan, dem späteren Epizentrum der Seuche zu, sie stoppte auch nicht die Massen, die sich in China in diesen entscheidenden Tagen in Bewegung setzten. Die Saison der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr hatte begonnen, bevorzugte Reisezeit der Chinesen, die zu ihren Familien heimkehren.

Kranke nicht erfasst

Die Verzögerung von fast einer Woche ist nicht der erste schwere Fehler, den die Regierung in Peking im Umgang mit der Corona-Epidemie machte, doch es ist vermutlich der bisher schwerwiegendste, der bekannt wird. Schon ab Anfang Jänner klappte die Kommunikation zwischen den lokalen Gesundheitsbehörden und der Zentrale in Peking in Sachen Corona nicht mehr. In Peking registrierte man einfach die Hunderten Kranken nicht, die es in den betroffenen Provinzen bereits gab. Ob das am Versagen der lokalen Behörden lag, oder an der Zentrale, konnte auch die aktuelle Recherche nicht feststellen.