Wie China das Virus als Propagandawaffe nützt

Auch jetzt gibt es Zweifel an den positiven Statistiken aus China, etwa an der relativ niedrigen Zahl an Todesfällen in Wuhan. Wie das Portal Caixin berichtet, das im Laufe der Krise mehrfach Ungereimtheiten aufgedeckt hat, könnte die echte Zahl der Opfer dort bei bis zu 42.000 liegen – berechnet hat man das anhand der Urnen, die jetzt an die Familien ausgegeben wurden. Sie übersteigt die Zahl der offiziellen Toten bei weitem: Die liegt bei nur 2.500 Opfern.

Sinologin Weigelin-Schwiedrzik glaubt zwar, dass die „Zahlen aus Wuhan stimmen“, denn auch in Hongkong – wo die Haltung und Berichterstattung gegenüber China sehr kritisch sind – arbeite man mit den offiziellen Statistiken. Aber sie hat Zweifel, ob die Gesamtstatistik stimmt: Es gebe viele kleine Dörfer, die gänzlich abgeriegelt wurden, von wo vermutlich keine Zahlen kommuniziert worden seien. „Ob wirklich ganz China abgebildet ist, ist mir nicht klar.“