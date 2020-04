Entfernen Papierhandtücher oder Händetrockner das Virus besser?

Neben Social Distancing gehört auch Händewaschen wegen des neuartigen Coronavirus seit Wochen verstärkt zu unserem Alltag. Eine Erhebung zeigt nun: Sind nach dem Reinigen der Hände noch Viruspartikel auf der Haut vorhanden, so werden diese durch Papierhandtücher deutlich besser entfernt als durch Händetrockner. Das haben Forscherinnen und Forscher der University of Leeds in einer kleinen Studie herausgefunden.

Wäscht man sich nicht gründlich genug oder gar nicht die Hände, kann man das Virus auf Oberflächen übertragen – was wiederum eine Schmierinfektion bei anderen begünstigen kann (grundsätzlich wird das Coronavirus primär durch Tröpfcheninfektionen übertragen). Es besteht auch die Gefahr, sich selbst anzustecken, wenn man sich mit den Händen im Gesicht und hier vor allem an den Schleimhäuten an Nase, Mund und Augen berührt.

Trocknungsmethoden im Test

Untersucht wurde nun konkret, ob die Trocknungsmethode im Spitals-Setting Einfluss auf die Virusverbreitung hat.

Vier Freiwillige simulierten die Kontamination ihrer Hände bzw. ihrer behandschuhten Hände mit einem Bakteriophagen, einem Virus, das nur Bakterien infiziert und somit für den Menschen harmlos ist. Ihre Hände wuschen sie nach der Kontamination nicht. Dies sollte schlecht oder unzureichend gewaschene Hände simulieren. Die Hände wurden entweder mit Papiertüchern oder einem Händetrockner getrocknet.

Jeder Freiwillige trug zudem eine Schürze, um die Kontamination von Körper und Kleidung während des Händetrocknens messen zu können. Die Händetrocknung wurde in einer öffentlichen Toilette eines Krankenhauses durchgeführt. Nachdem die Probanden die Toilette verlassen hatten, wurden Proben aus Stationsbereichen entnommen.