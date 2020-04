Können wir das Coronavirus noch "ausrotten"?

972 neu positiv getestete Personen weist die Statistik des Gesundheitsministeriums für den 26. März aus. 44 waren es am Donnerstag. Angesichts dieses positiven Trends fragen sich viele: Kann das Virus auch wieder verschwinden?

„Rein theoretisch wäre das denkbar“, sagt der Infektiologe Robert Krause von der MedUni Graz. Dazu muss die effektive Reproduktionsrate dauerhaft unter eins liegen (was derzeit in Österreich der Fall ist): Ein Infizierter steckt weniger als einen Menschen an, oder anders gesagt: Zehn Menschen stecken weniger als zehn Menschen an – die Zahl der täglichen Neuansteckungen geht also zurück, die Infektionsketten laufen irgendwann aus.