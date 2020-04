Taucher mit massiven Lungenschäden: Wie gefährlich ist Covid-19 wirklich?

Suche nach Klarheit

Noch sei es aber zu früh, um Klarheit über Langzeitschäden zu haben, sagt Funk: "Wir kennen die Krankheit erst seit knapp vier Monaten und lernen jeden Tag dazu. Aber chinesische Mediziner berichten von Patienten, die nach einem schweren Krankheitsverlauf Hinweise für Lungenfibrose haben."

Grundsätzlich kann jede Lungenentzündung nachhaltige Schäden am Organ verursachen, erklärt Lamprecht. "Vor allem, wenn es dort zu einer Narbenbildung kommt. Bei einer Lungenfibrose verengt sich das Lungengewebe an bestimmten Stellen, ist nicht mehr ident mit dem Ursprungsgewebe und auch nicht mehr so leistungsfähig. Umgelegt auf die Lunge bedeutet das, dass bei Vernarbungen im Bereich der Lungenbläschen der Gasaustausch erschwert wird."

Derzeit gebe es nur begrenzt Grund zur Sorge: "Wir haben am Kepler Universitätsklinikum in Linz bisher über 70 Covid-19-Patienten behandelt und keinen Hinweis darauf gefunden, dass Langzeitfolgen hier überdurchschnittlich häufig vorkommen. In den meisten Fällen ist die Entzündung vollständig abgeheilt."