Zukunftsszenarien: Wie schützt man die Risikogruppen?

"Für Ältere Gift"

Die vermeintlich simple Lösung für ein komplexes Problem stößt auf Kritik. Man könne das Problem nicht auf dem Rücken der Alten und Schwachen austragen. Überdies schließe die Covid-19-Risikogruppe auch sehr viele jüngere Menschen ein. Eine komplette Kontaktsperre sei "für Ältere Gift", formulierte es der deutsche Altersmediziner Johannes Pantel im Spiegel.

Dem schließt sich Elmar Kainz, Facharzt für neurologisch-psychiatrische Gerontologie am Neuromed Campus des Kepler-Uniklinikums in Linz, an: "Ältere Menschen komplett wegzusperren wäre zynisch." Allerdings hält er die Umsetzung derartiger Pläne "für nicht realistisch". Die Bevölkerung trage die Maßnahmen so gut mit, "dass es solche rigorosen Modelle kaum brauchen wird".

Schnelle Herdenimmunität könne zudem nicht das einzige Ziel sein: "Es ist unklar, ab wann 60 oder 70 Prozent der Bevölkerung Antikörper gebildet haben werden." Ein langsames Vorgehen sieht auch Epidemiologin Eva Schernhammer von der MedUni Wien als einzige realistische Möglichkeit, "um ältere Menschen und Risikogruppen nicht zu gefährden".

Davon abgesehen stellt sich bei einem solchen Szenario die Frage, wer denn aller zur Risikogruppe zählen würde. Zur Einordnung: Würde man in Österreich alle Menschen isolieren, die älter als 65 sind, beträfe das mehr als 1,5 Millionen Bürger – der Versorgungsbedarf wäre enorm.

Einen 100-prozentigen Schutz vor der Viruserkrankung könne es laut Kainz außerdem nie geben. Das zeige sich an den immer wieder auftretenden Infektionsfällen in abgeschirmten Alters- und Pflegeheimen. Dort strenge Beschränkungen nach dem Abflachen der Ansteckungskurve bestehen zu lassen, hält der Psychiater deshalb "jedenfalls für sinnvoll".

Vonseiten des Österreichischen Seniorenbundes heißt es, dass in der Phase der Wiederöffnung der Gesellschaft " Risikogruppen besonders berücksichtigt und geschützt werden müssen". Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec: "Auch, wenn diese Form der Isolation eine enorme Belastung darstellt, ist die Reduktion sozialer Kontakte maßgeblich." Dennoch sei wichtig, dass es "zu keiner neuen Form der Altersdiskriminierung kommt", sagt Peter Kostelka, Präsident des Pensionistenverband Österreichs.

"Dramatische Konsequenzen"

Ablehnend zur Strategie einer "kontrollierten Durchseuchung" bestimmter Altersgruppen, beispielsweise der Unter-60-Jährigen, äußerte sich am Montag auch die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie: Es gebe überhaupt keinen Präzedenzfall, dass dies Funktioniere, sagte Bernd Salzberger, der Präsident der Gesellschaft: "Wenn das Virus breit in der (jüngeren) Bevölkerung zirkuliert, muss man damit rechnen, dass die Infektionen bei Jüngeren in einer Art ‚spillover-Effekt‘ auch auf andere Altersgruppen übertragen werden – mit dramatischen Konsequenzen", so Salzberger. Ein wirksamer Schutz der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen – neben älteren Menschen solche mit schweren Grunderkrankungen – sei mit dieser Strategie nicht zu gewährleisten. Aber nicht nur für die bekannten Risikogruppen wäre diese Strategie fatal. Auch wenn die Sterblichkeit durch Covid-19 bei älteren Menschen deutlich höher ist, wäre die Zahl der Todesfälle bei ungebremster Ausbreitung unter jüngeren Menschen gewaltig.

Problemfaktor Einsamkeit

Generell, sagt Kostelka, sei die Anfangsphase für viele schwierig gewesen, den Tagesablauf, aber auch zum Beispiel die Versorgung mit Lebensmitteln neu zu organisieren. "Mein Eindruck ist, dass sich jetzt viele zurechtfinden." Dass Ideen zur längerfristigen Isolation Ängste befeuern können, ist laut Kainz nachvollziehbar. Ältere Menschen hätten zudem häufig mit Einsamkeitsgefühlen zu kämpfen. "Hier ist wesentlich, aktiv etwas dagegen zu tun. Ich fühle mich zum Beispiel weniger einsam, wenn ich meine Zeit sinnvoll nutze. Oder über Kontaktmöglichkeiten mit anderen kommuniziere."

Es sei derzeit besonders wichtig, ab und zu einen Anruf zu bekommen oder andere anzurufen. Kainz sieht im Social Distancing auch eine Chance: "Wir sollten die ältere Generation nicht unterschätzen. So mancher wird in der Krise die Nutzung moderner Kommunikation erlernen."