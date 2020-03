Die Psychologie des Hausarrests

In der chinesischen Stadt Wuhan, wo das Coronavirus erstmals auf den Menschen übersprang, sind Online-Videospiele derzeit besonders gefragt. Kann die Flucht in virtuelle Welten als Ablenkung dienen? „Alles, was Freude macht, ist zu begrüßen. Letztlich geht es um die Selbstfürsorge – darum, das zu tun, was einem guttut.“

Verordnetes Retreat

Was viele nicht wissen: Augenkontakt reduziert Stresshormone. Weswegen es grundsätzlich vorteilhaft ist, nicht allein unter Quarantäne zu stehen. Der Nachteil: In derartigen Extremsituationen kommt es oft zu Konflikten – zum sogenannten Lagerkoller. „Bevor die Lage eskaliert, sollte man die Notbremse ziehen“, sagt Coach Braun. „Indem man sich nicht beleidigt anschweigt, sondern den Konflikt anerkennt und versteht, dass Quarantäne ein schlechter Kontext ist, um ihn auszudiskutieren.“ Im Idealfall legt man den Streit bei, um sich später in geordnetem Rahmen damit zu befassen. „Man kann die Zeit auch nützen, etwa für Meditation, Yoga und Atemübungen.“ Dinge, für die sonst ohnehin wenig Zeit bleibt. Hafner: „Man sollte sich aber auch nicht gezwungenermaßen dauerbeschäftigen. Nichtstun kann reizvoll sein und ist in der Gesellschaft in den vergangenen Jahren ohnehin ins Hintertreffen geraten.“

In der Krise liegt also wie so oft auch eine Chance.