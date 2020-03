Schulschließungen: Wie werden unsere Kinder zu Hause lernen?

Neues wird voraussichtlich nicht unterrichtet. Aber vielleicht stellt sich bei den letzten Schularbeiten heraus, wo noch Nachholbedarf besteht. Gawin: " Aber wenn die Lehrer jetzt gar nicht weiterhelfen können, gibt es ein tolles Angebot - leider kostenpflichtig -, aber wirklich bahnbrechend: Bei der Plattform gostudent.org gibt es Online-Nachhilfe." Eine erste Schnupperstunde ist übrigens gratis.

Die älteren Schüler nützen die digitalen Medien ohnehin bereits. Jede Schulklasse hat ihre Lern-WhatsApp-Gruppe, in der sie sich austauscht, weiß Buchautor und Lehrer-App-Erfinder Benjamin Hadrigan. In seinem Buch "Lernsieg" erklärte er, wie er mit den sozialen Medien zum Einser-Schüler wurde und sie richtig benützt: " Instagram dient dem Vereinfachen und Strukturieren. Snapchat dient dem Abfragen. Das ist so konzipiert: Es geht schnell hin und her. 10 Sekunden, man sieht etwas und muss antworten. Schnell und spaßig. Und WhatsApp sehe ich als administrative Basis, wo man sich organisieren kann. Johannes macht das, Maria macht das. Apps wie Quizlet kann man für Karteikarten verwenden und es gibt tolle YouTube-Kanäle mit Erklär-Videos wie TheSimpleClub (lesen Sie hier das ganze Interview mit Benjamin Hadrigan oder sehen Sie sich unten das Video an).