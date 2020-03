So reagieren Lehrer, Eltern und Schüler auf die Coronaferien

Fest steht: Die Überbrückung wird eine Herausforderung – für alle Beteiligten.

Problem Fernunterricht

Erstens für die Lehrer. So mancher von ihnen zweifelt, dass der Lernstoff ohne Präsenz im Klassenzimmer gut vermittelt werden kann. Auf Online-Lehre umzustellen, sei an Schulen viel schwieriger als an Unis, sagt etwa Herbert Weiß, Vorsitzender der AHS-Lehrergewerkschaft (FCG).

„Im Gegensatz zu einer Vorlesung lebt der Schulunterricht von Interaktion. Die kann man über Fernunterricht nicht so einfach nachbilden“, sagt er.