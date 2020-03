Lernen ohne Schule - geht das?

Positiv betrachtet könnte man das sogar als Chance begreifen, um digitalem Lehren und Lernen zum Durchbruch zu verhelfen. Die Lehrenden werden dennoch weiterhin der Schlüssel zum Lernerfolg sein. Sie sind es, die mit positiver Autorität und manchmal sogar mit Entertainerqualitäten Schüler unterstützen, motivieren, zu höherer Leistung antreiben. (Und sie sind es leider gleichzeitig auch, die viel kaputtmachen können.) Den persönlichen Unterricht wird ein Fernunterricht nie ganz ersetzen können

– auch an den Unis sind es die mitreißenden Vortragenden, die das Feuer an einem Thema erst so richtig entfachen.

So wie das Schulwesen derzeit aufgestellt ist, müsste man im Grunde – wie der Sachbuchautor Andreas Salcher vorschlägt – die Ferien von Juli auf jetzt vorziehen und die Schulzeit dafür heuer verlängern. Aber den darauf folgenden Aufstand wollte sich wahrscheinlich niemand antun.