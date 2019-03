Wie ein 17-Jähriger mit Instagram zum Einser-Schüler wurde

Aber wird man nicht zu leicht abgelenkt? Es gibt ja Studien, die nachweisen, dass die Konzentration darunter leidet, wenn das Handy in der Nähe ist.

Man ist dann abgelenkt, wenn man das Handy nicht als Werkzeug verwendet, sondern man nur schaut, was sich bei den Freunden tut oder in Internet. Ich sage ganz klar, dass man sich etwa auf Instagram Lernaccounts anlegen muss, damit eben nicht dauernd irgendwelche Nachrichten aufgehen.

Gerade hat Greta Thunberg die Jugendlichen mobilisiert, für ihre Zukunft auf die Straße zu gehen. Sehen Sie sich auch als Sprachrohr Ihrer Generation?

Ja, es sind ja die Jugendlichen, die es ertragen müssen, warum sollten wir also nicht mitsprechen dürfen. Wir schießen Raketen ins All, aber wir haben ein Schulsystem von Maria Theresia, wo die Schüler nicht einmal gefragt werden, was sie haben wollen. Die 60-jährigen Bildungspolitiker wissen gar nicht, was es für Möglichkeiten gibt. Jetzt redet der Lehrer; wer es schnell versteht, langweilt sich - und jene, die es nicht verstehen, können es nicht nochmals anhören. Bei einem Video kann jeder in seinem Tempo lernen.