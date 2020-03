YouTuber als Nachhilfe-Lehrer: Sinnvoll oder Zeitverschwendung?

Handy oder Laptop

Das Smartphone sei als Werkzeug durchaus stark genug, aber natürlich lässt es sich am Laptop und Bildschirm mit Tastatur beim Schreibtisch noch besser arbeiten. „Unsere Nachhilfe findet ja im virtuellen Klassenzimmer statt und der Bildschirm ist wie die Tafel. Rund 20 Prozent unserer Kunden halten den Unterricht wirklich über das Handy ab.“ Gut zum Arbeiten sei dabei auch ein Grafik-Tablet, bei dem Schüler direkt auf den Bildschirm zeichnen, „80 Prozent unserer Nachhilfe ist ja in Mathematik“.

Beziehung zum Lehrer

Doch der emotionale Aspekt darf nicht vernachlässigt werden, betont Ohswald und erinnert sich an seinen Lehrer Wolfgang, der mit seiner Begeisterung für Geschichte die Schüler ansteckte. In China geht man daher einen Schritt weiter, erzählt er: „Vor allem in kleineren Orten, in denen es nicht so viele gute Lehrer gibt, werden besondere Lehrer per Liveschaltung ins Klassenzimmer geholt. Im Klassenzimmer gibt es einen Lehrer, der mit den Schülern dann über diese Inhalte nachdenkt und redet. So könnte ein Szenario auch für unsere Schulen aussehen.“

Als YouTube-Video hat sogar das Nachhilfefach Nummer 1 Erfolg, weiß Ohswald: „Manche Videos gehen viral, in denen ein Lehrer oder Experte coole Rechen-Tricks fürs Kopfrechnen erklärt oder zeigt, was man mit dem Taschenrechner alles machen kann.“ Wenn man ihn wirklich verstanden hat.