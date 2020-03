Faktencheck: Warum variiert die Corona-Sterblichkeit so stark?

Ungleiche Mortalität

Laut WHO lag die Zahl der Todesfälle aufgrund des Coronavirus bis zum 10. März bei rund 3.100 in China, etwa 460 in Italien und knapp 230 im Iran. 54 Tote wurden in Südkorea beklagt, 30 in Frankreich, 28 in Spanien und 19 in den USA. Der Rest der Welt verzeichnete bisher weniger als zehn Todesfälle. Diese Zahlen stehen wiederum der Gesamtbevölkerung gegenüber – daraus ergibt sich die Sterblichkeitsrate.

Ja nach Land weichen die Mortalitätsraten mitunter stark voneinander ab. Die Zahlen aus Italien sind derzeit jedenfalls frappierend: In allen verfügbaren Statistiken werden um die fünf Prozent Mortalitätsraten angegeben. In Deutschland verläuft die Ausbreitung des Virus vergleichsweise glimpflich: Es gibt derzeit mehr als 1.500 bestätigte Coronavirus-Infizierte und drei Todesfälle. Die Sterblichkeitsrate ist damit in Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten weiterhin extrem niedrig.